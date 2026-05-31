Le parole di Rafa Leao, che sono di fatto un addio al Milan, raccontano molto bene il momento di grande confusione della società rossonera. “Penso di aver dato al Milan tutto quello che potevo dare", ha dichiarato il giocatore portoghese, aggiungendo di voler giocare in un altro campionato. La reazione dei tifosi del Milan non si è fatta attendere. Ecco come ha commentato lo scenario preoccupante Giovanni Capuano: CONTINUA A LEGGERE.