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VIDEO / INTER, PRESENTATO NUOVO KIT AWAY 2026-2027: LE IMMAGINI

hanno svelato oggi il nuovo Away Kit 2026/27. Ispirato all’immaginario intramontabile del baseball e reinterpretato attraverso l’identità visiva nerazzurra , il nuovo kit è stato svelato al Fanatics Fest NYC, il festival numero uno al mondo dedicato agli appassionati di sport

Questo l'annuncio nerazzurro arrivato nel cuore della notte sui canali ufficiali della società. L'Inter ha rivelato a notte fonda la seconda maglia della prossima stagione.

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"Più che una semplice disciplina, il baseball è stato il primo grande fenomeno lifestyle dello sport statunitense, capace di trasformare i propri codici visivi in un linguaggio estetico che ha influenzato moda, design e cultura popolare ben oltre il campo da gioco. L’Inter ne reinterpreta oggi l’eredità culturale, rileggendone i tratti più riconoscibili attraverso la propria identità. Ogni dettaglio del nuovo Away Kit racconta questa contaminazione: dalle iconiche pinstripes blu che attraversano verticalmente il fondo bianco della maglia, al colletto a contrasto che richiama uno dei dettagli più riconoscibili delle jersey americane", spiega l'Inter nella sua nota.

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