Al Fanatics Fest NYC è stata svelata la seconda maglia nerazzurra della nuova stagione
VIDEO / INTER, PRESENTATO NUOVO KIT AWAY 2026-2027: LE IMMAGINI
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Questo l'annuncio nerazzurro arrivato nel cuore della notte sui canali ufficiali della società. L'Inter ha rivelato a notte fonda la seconda maglia della prossima stagione.
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"Più che una semplice disciplina, il baseball è stato il primo grande fenomeno lifestyle dello sport statunitense, capace di trasformare i propri codici visivi in un linguaggio estetico che ha influenzato moda, design e cultura popolare ben oltre il campo da gioco. L’Inter ne reinterpreta oggi l’eredità culturale, rileggendone i tratti più riconoscibili attraverso la propria identità. Ogni dettaglio del nuovo Away Kit racconta questa contaminazione: dalle iconiche pinstripes blu che attraversano verticalmente il fondo bianco della maglia, al colletto a contrasto che richiama uno dei dettagli più riconoscibili delle jersey americane", spiega l'Inter nella sua nota.
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