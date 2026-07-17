Inter e Monza hanno iniziato un dialogo proprio in serata per discutere di Akinsanmiro
VIDEO FCIN1908 / Ag. Akinsanmiro: "Va alla Sampdoria in prestito. Su Agoume..."
Dopo una buona stagione con la maglia del Pisa, Ebenezer Akinsanmiro potrebbe giocare nuovamente in Serie A ma non con la maglia dell'Inter.
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Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio durante Sky Calciomercato L'Originale, Akinsanmiro può andare al Monza: Inter e il club brianzolo hanno iniziato un dialogo proprio in serata.
Quale potrebbe essere la formula dell'operazione? Secondo Gianluca Di Marzio, si può chiudere a titolo definitivo con una recompra in favore dell'Inter.
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