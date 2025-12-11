FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 social Capuano: “Conte? Bologna e Roma contro il suo Napoli 2 giorni in meno di riposo”

social

Capuano: “Conte? Bologna e Roma contro il suo Napoli 2 giorni in meno di riposo”

Capuano: “Conte? Bologna e Roma contro il suo Napoli 2 giorni in meno di riposo” - immagine 1
Il commento sul profilo X di Giovanni Capuano, giornalista di Panorama e Radio 24 dopo le dichiarazioni di Conte
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Dopo le dichiarazioni di Antonio Conte, che nel post Benfica-Napoli si è lamentato del calendario e dei giorni di riposo in più a disposizione dei lusitani di Mourinho per preparare la sfida, è arrivato il commento sul profilo X di Giovanni Capuano, giornalista di Panorama e Radio24.

Capuano: “Conte? Bologna e Roma contro il suo Napoli 2 giorni in meno di riposo” - immagine 1
Capuano: &#8220;Conte? Bologna e Roma contro il suo Napoli 2 giorni in meno di riposo&#8221;

"Conte ha ragione da vendere, il Benfica aveva due giorni di riposo in più alle spalle. Mica come Bologna e Roma quando hanno giocato con il suo Napoli con due giorni in meno…".

Felsinei e giallorossi sono scesi in campo contro i partenopei proprio in occasione di impegni in Europa League e in entrambi i casi con due giorni in meno di riposo rispetto al Napoli di Conte dopo le fatiche europee.

Leggi anche
Inter-Liverpool, per Calhanoglu infortunio ma 200esima presenza. Il like sui social
Inter-Liverpool, Lautaro sceglie la via del silenzio: il post pubblicato sui social

© RIPRODUZIONE RISERVATA