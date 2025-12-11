Dopo le dichiarazioni di Antonio Conte, che nel post Benfica-Napoli si è lamentato del calendario e dei giorni di riposo in più a disposizione dei lusitani di Mourinho per preparare la sfida, è arrivato il commento sul profilo X di Giovanni Capuano, giornalista di Panorama e Radio24.
Capuano: “Conte? Bologna e Roma contro il suo Napoli 2 giorni in meno di riposo”
Il commento sul profilo X di Giovanni Capuano, giornalista di Panorama e Radio 24 dopo le dichiarazioni di Conte
"Conte ha ragione da vendere, il Benfica aveva due giorni di riposo in più alle spalle. Mica come Bologna e Roma quando hanno giocato con il suo Napoli con due giorni in meno…".
Felsinei e giallorossi sono scesi in campo contro i partenopei proprio in occasione di impegni in Europa League e in entrambi i casi con due giorni in meno di riposo rispetto al Napoli di Conte dopo le fatiche europee.
