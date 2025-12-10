In casa Inter non sono ancora passate l'amarezza e la delusione per la sconfitta di misura rimediata contro il Liverpool. Una partita decisa da un calcio di rigore assegnato nel finale dopo una revisione dell'arbitro che ha lasciato parecchi dubbi.
Il capitano nerazzurro ha postato alcune immagini della sfida di ieri sera, insiema a una didascalia che lascia spazio a più interpretazioni
Una decisione che non ha assolutamente trovato d'accordo i nerazzurri. Lautaro Martinez, a mentre fredda, ha pubblicato su Instagram alcune immagini del match di ieri sera, accompagnate da una didascalia che simboleggia il voler rimanere in silenzio. Bocca cucita riguardo le decisioni arbitrali? Un invito a non parlare e a pensare ai prossimi impegni? Un post che lascia spazio a più interpretazioni.
