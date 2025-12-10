Il turco è uscito dopo pochi minuti dal campo per un problema all'adduttore nella sera in cui ha raccolto le duecento presenze con la maglia interista

Hakan Calhanoglu è uscito dal campo al minuto 11 della partita tra Inter e Liverpool. Un problema all'adduttore della gamba destra per lui e esami da svolgere per avere più certezze sui tempi di recupero.

Anche se la sensazione è che il turco sia riuscito a fermarsi in tempo prima di complicare troppo la situazione. In attesa di riscontri effettivi, quegli undici minuti nella gara contro i Reds valgono un altro traguardo importante con la maglia nerazzurra.

Perché per il centrocampista turco si tratta della 200esima presenza in maglia nerazzurra. L'Inter ha celebrato comunque il momento con un post sui social che il giocatore ha apprezzato con il suo like e poi ha condiviso tutto sul suo profilo.