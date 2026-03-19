Giovanni Capuano, giornalista di Panorama, ha commentato la probabile chiusura di Open Var. "'Open Var' chiude. Forse. Tre anni dopo essere stato varato come punto d'arrivo di un processo di trasparenza del mondo arbitrale e punto di partenza per cercare di avvicinare i fischietti al grande pubblico, mostrare il loro lavoro da dietro le quinte, umanizzarli anche nell'ammissione di un errore. Chiude perché da svolta per rendere il settore arbitrale una casa di vetro si è trasformato in trincea per opposte tifoserie, spesso alimentate dagli stessi addetti ai lavori (dirigenti, allenatori e giocatori) e non supportato da un'adeguata crescita di chi il calcio lo racconta", scrive il giornalista su Panorama. Ma Riccardo Trevisani non è d'accordo e risponde come una furia alle argomentazioni proposte: CONTINUA A LEGGERE.