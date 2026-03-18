"Pareva una cometa, ora non brilla più: Inter, che è successo a Bonny?", titola la Gazzetta dello Sport a proposito del momento meno brillante che sta attraversando Bonny. "Dopo un derby quasi da peggiore in campo ("salvato" solo da Luis Henrique), anche contro l'Atalanta il francese ha confermato la tendenza negativa dell'ultimo periodo: nel 2026 solo un gol in Serie A", ha sottolineato la Rosea. Ecco come Bruno Longhi ha commentato l'articolo: CONTINUA A LEGGERE.