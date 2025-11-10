Antonio Conte ha utilizzato parole pesanti e amare per commentare la sconfitta del Napoli in trasferta a Bologna: "Dopo 4 mesi, ripeto, facciamo il compitino e non c'è ancora quella alchimia, quella positività, quella voglia di combattere tutti insieme. Questo mi dispiace, perché non so se riusciremo a cambiare queste cose. Perché significa che quest'anno non sono entrato nelle teste e nei cuori dei giocatori, E' giusto che il club lo sappia e già lo sa".
Capuano: “C’è una parte che non ho capito dell’autocritica di Conte: ma quindi è colpa…”
Focus sulle dichiarazioni del tecnico del Napoli, reduce da una sconfitta a Bologna
Il commento di Capuano—
Giovanni Capuano, giornalista di Panorama, ha analizzato e approfondito i concetti espressi da Antonio Conte. Il giornalista sportivo si è focalizzato su un aspetto in particolare, che non lo ha convinto: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. A chi si riferiva il tecnico del Napoli quando parlava di...
