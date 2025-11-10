Antonio Conte ha utilizzato parole pesanti e amare per commentare la sconfitta del Napoli in trasferta a Bologna: "Dopo 4 mesi, ripeto, facciamo il compitino e non c'è ancora quella alchimia, quella positività, quella voglia di combattere tutti insieme. Questo mi dispiace, perché non so se riusciremo a cambiare queste cose. Perché significa che quest'anno non sono entrato nelle teste e nei cuori dei giocatori, E' giusto che il club lo sappia e già lo sa".