Inter, Bastoni concentratissimo: “Ora la pausa in cima alla classifica”

Il calciatore nerazzurro, che in settimana ha avuto un problema personale, è stato tra i migliori in campo della gara con la Lazio

Una grande partita, ad alta intensità: Alessandro Bastoni contro la Lazio si è fatto sentire in difesa, come sempre, ha fatto anche la differenza spingendo in avanti in quello che sembrava un duetto con Dimarco .

Alla fine c'è da registrare pure un assist, contributo concretissimo alla vittoria per due a zero contro la formazione biancoceleste che vale la testa della classifica a pari merito con la Roma di Gasperini. Alla fine della gara di San Siro, il difensore nerazzurro ha sottolineato l'importanza dei tre punti con un post sui social nel quale ha pubblicato le foto della sua partita.

Dopo quanto gli è accaduto in settimana, con i ladri a casa sua, il difensore italiano si è mostrato concentratissimo sull'Inter e sull'obiettivo di giornata. "Andiamo verso la pausa in cima", primi in classifica. E ora le prossime gare con la Nazionale italiana, perché Alessandro è stato convocato dal ct Gennaro Gattuso.