Le polemiche arbitrali accendono il post partita di Inter-Atalanta e trovano spazio anche sui social. Tra i commenti più discussi c’è quello del giornalista Giovanni Capuano, che su X ha analizzato l’episodio più controverso della gara andata in scena a San Siro.
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fcinter1908 social Capuano: “Record di Manganiello e Gariglio: stessa azione, rigore su Frattesi…e su Dumfries”
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Capuano: “Record di Manganiello e Gariglio: stessa azione, rigore su Frattesi…e su Dumfries”
Le polemiche arbitrali accendono il post partita di Inter-Atalanta e trovano spazio anche sui social. Commenta così Giovanni Capuano
Secondo Capuano, nell’azione che ha portato alle proteste nerazzurre per il contatto su Davide Frattesi non ci sarebbe stato soltanto il possibile fallo da rigore sul centrocampista dell’Inter. Nella stessa sequenza, infatti, il giornalista segnala anche un “contatto molto sospetto” ai danni di Denzel Dumfries all’interno dell’area atalantina.
Il tweet di Capuano—
"Nell'azione convulsa del mancato rigore (netto) a Frattesi c'è anche un contatto molto sospetto su Dumfries. Manganiello e Gariglio eguagliano il record di Marcenaro e Fabbri (due penalty mancati nella stessa azione) in Milan-Bologna di inizio stagione. InterAtalanta"
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