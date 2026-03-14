Tancredi Palmeri ha analizzato il pareggio dell'Inter con l'Atalanta. Un pareggio amaro, che ha spinto l'Inter a trincerarsi in silenzio stampa dopo le incredibili decisioni arbitrali. Non c'è un'analisi della partita vista a San Siro che possa prescindere dall'incredibile decisione di Manganiello di non concedere rigore su Frattesi. Ecco come ha commentato la partita Tancredi Palmeri, mettendo in guardia i nerazzurri rispetto ad un segnale decisamente molto preoccupante: CONTINUA A LEGGERE.
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fcinter1908 social Palmeri: “Fallo su Dumfries? Prima veniva sempre concesso. C’è un pessimo segnale per l’Inter”
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Palmeri: “Fallo su Dumfries? Prima veniva sempre concesso. C’è un pessimo segnale per l’Inter”
Il commento del giornalista di Sportitalia
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