"Al Var di Inter-Atalanta 1-1 c’era Matteo Gariglio, della sezione di Pinerolo (dove il boss era Pierluigi Pairetto) che non ha valutato errore grave il contatto tra Scalvini e Frattesi, per il quale negli anni scorsi era sempre stato concesso il calcio di rigore, e ha quindi scelto di non richiamare Manganiello alla OFR. Fu dismesso dalla CAN, nel 2023, per motivate ragioni tecniche: bocciato sul campo, è stato promosso al VAR. Roba da Rocchi", ha commentato Pistocchi.