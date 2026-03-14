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fcinter1908 social Pistocchi: “Scalvini-Frattesi rigore sempre”. Clamoroso retroscena sul Var Gariglio!

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Pistocchi: “Scalvini-Frattesi rigore sempre”. Clamoroso retroscena sul Var Gariglio!

Pistocchi: “Scalvini-Frattesi rigore sempre”. Clamoroso retroscena sul Var Gariglio! - immagine 1
Irregolare la rete dei bergamaschi, addirittura grottesco il rigore non concesso su Frattesi. Maurizio Pistocchi commenta così
Redazione1908

L'Inter è stata letteralmente derubata a San Siro contro l'Atalanta.

Irregolare la rete dei bergamaschi, addirittura grottesco il rigore non concesso su Frattesi. Maurizio Pistocchi commenta così su X le incredibili decisioni di Manganiello:

Pistocchi: “Scalvini-Frattesi rigore sempre”. Clamoroso retroscena sul Var Gariglio!- immagine 2

"Al Var di Inter-Atalanta 1-1 c’era Matteo Gariglio, della sezione di Pinerolo (dove il boss era Pierluigi Pairetto) che non ha valutato errore grave il contatto tra Scalvini e Frattesi, per il quale negli anni scorsi era sempre stato concesso il calcio di rigore, e ha quindi scelto di non richiamare Manganiello alla OFR. Fu dismesso dalla CAN, nel 2023, per motivate ragioni tecniche: bocciato sul campo, è stato promosso al VAR. Roba da Rocchi", ha commentato Pistocchi.

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