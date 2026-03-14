L'Inter è stata letteralmente derubata a San Siro contro l'Atalanta.
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fcinter1908 social Pistocchi: “Scalvini-Frattesi rigore sempre”. Clamoroso retroscena sul Var Gariglio!
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Pistocchi: “Scalvini-Frattesi rigore sempre”. Clamoroso retroscena sul Var Gariglio!
Irregolare la rete dei bergamaschi, addirittura grottesco il rigore non concesso su Frattesi. Maurizio Pistocchi commenta così
Irregolare la rete dei bergamaschi, addirittura grottesco il rigore non concesso su Frattesi. Maurizio Pistocchi commenta così su X le incredibili decisioni di Manganiello:
"Al Var di Inter-Atalanta 1-1 c’era Matteo Gariglio, della sezione di Pinerolo (dove il boss era Pierluigi Pairetto) che non ha valutato errore grave il contatto tra Scalvini e Frattesi, per il quale negli anni scorsi era sempre stato concesso il calcio di rigore, e ha quindi scelto di non richiamare Manganiello alla OFR. Fu dismesso dalla CAN, nel 2023, per motivate ragioni tecniche: bocciato sul campo, è stato promosso al VAR. Roba da Rocchi", ha commentato Pistocchi.
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