Due capitani, due leggende, hanno guidato con la fascia al braccio l'Inter e il Milan. Rivali in campo, tanto rispetto fuori.Javier Zanetti, ex giocatore e vice presidente nerazzurro, e Paolo Maldini, ex difensore ed ex dt rossonero, si sono ritrovati a Budapest.
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fcinter1908 social Sky – Finale di Champions, a Budapest l’abbraccio Maldini-Zanetti: “Rispetto assoluto”
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Sky – Finale di Champions, a Budapest l’abbraccio Maldini-Zanetti: “Rispetto assoluto”
Il vice presidente dell'Inter e l'ex giocatore ed ex dirigente rossonero si sono incrociati nelle ore che precedono PSG-Arsenal
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Il loro abbraccio lo ha documentato Gianluca Di Marzio per Skysport. Sorrisi e un 'Ci manteniamo, Paolo', come ad un incontro tra vecchi amici.
Sulla pagina Instagram del canale satellitare si legge: "C'è anche un po' di derby di Milano a Budapes. A seguire l’atto finale di questa Champions League a Budapest ci sono anche Paolo Maldini e Javier Zanetti. Prima di godersi lo spettacolo tra PSG e Arsenal c’è tempo per un abbraccio come ai vecchi tempi".
Il post è stato commentato da Pupi che ha scritto: "Sempre un grande piacere vedere Paolo, rispetto assoluto".
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