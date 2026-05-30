Il vice presidente dell'Inter e l'ex giocatore ed ex dirigente rossonero si sono incrociati nelle ore che precedono PSG-Arsenal

Due capitani, due leggende, hanno guidato con la fascia al braccio l'Inter e il Milan. Rivali in campo, tanto rispetto fuori.Javier Zanetti, ex giocatore e vice presidente nerazzurro, e Paolo Maldini, ex difensore ed ex dt rossonero, si sono ritrovati a Budapest.