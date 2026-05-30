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fcinter1908 social Interisti ai Mondiali: i post dell’Inter dedicati ai giocatori convocati

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Interisti ai Mondiali: i post dell’Inter dedicati ai giocatori convocati

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Il club nerazzurro presenta sui social i calciatori che andranno alla Coppa del Mondo, da Lautaro a Bonny
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

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Archiviata una stagione da due titoli, i giocatori dell'Inter si preparano al Mondiale. Non ci saranno i ragazzi dell'Italia(e già si sente la loro mancanza) perché la Nazionale non si è qualificata per il torneo FIFA che si giocherà in USA, Messico e Canada. Ma è tutto pronto per la Coppa del Mondo: si gioca per un mese, dall'11 giugno alla finale del 19 luglio.

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Il club nerazzurro manderà diversi giocatori: Lautaro Martinez con l'Argentina, Sucic con la Croazia, Thuram con la Francia, Bonny con la Costa D'Avorio, Dumfries con l'Olanda, Calhanoglu con la Turchia e Akanji giocherà con la maglia della Svizzera.

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A questi giocatori il club ha dedicato dei post sui social e sotto a ogni foto con la rispettiva bandiera che i calciatori nerazzurri andranno a difendere c'è scritto: "Chiamato per la Coppa del Mondo 2026". Tanti i commenti dei tifosi, ma sono state taggate anche le varie Federazioni che hanno risposto ai post dell'Inter. Ad esempio la Svizzera ha scritto: "Il nostro muro difensivo", riferendosi ad Akanji.

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