Interisti ai Mondiali: i post dell’Inter dedicati ai giocatori convocati

Archiviata una stagione da due titoli, i giocatori dell'Inter si preparano al Mondiale. Non ci saranno i ragazzi dell'Italia(e già si sente la loro mancanza) perché la Nazionale non si è qualificata per il torneo FIFA che si giocherà in USA, Messico e Canada. Ma è tutto pronto per la Coppa del Mondo: si gioca per un mese, dall'11 giugno alla finale del 19 luglio.