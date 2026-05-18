Il giornalista ha postato la foto di un manichino di Lukaku appeso ad un semaforo e ha criticato quel modo di festeggiare

Eva A. Provenzano Caporedattore 18 maggio 2026 (modifica il 18 maggio 2026 | 12:46)

È stata una marea nerazzurra. Alle 18, quando sul prato di San Siro è finita la celebrazione per la consegna della Coppa Scudetto all'Inter la festa si è riversata per le strade di Milano. Ovunque, dai parcheggi del Meazza, fino a piazzale Lotto, passando poi per tutte le strade del centro, c'erano migliaia e migliaia di tifosi nerazzurri che hanno festeggiato in attesa del passaggio della squadra sul pullman scoperto.

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Saltati tutti i buoni propositi su un pullman che abbreviando il percorso sarebbe arrivato per ipotesi alle 22.30 in Piazza Duomo. In tutte le tappe il passaggio è avvenuto in ritardo rispetto ai tempi previsti, ma la gente nerazzurra è stata lì comunque ad aspettare i ragazzi dell'Inter di nuovo campioni d'Italia. Cori, bandiere nerazzurre, stendardi, striscioni di sfottò contro le rivali e gli allenatori di Milan e Napoli, Allegri e Conte, che hanno conteso lo scudetto a Chivu e ai suoi ragazzi, almeno fino ad un certo punto della stagione.

Due tradimenti — Nel mirino di qualcuno è finito pure Lukaku: era a Milano quando è arrivato lo scudetto del 2021, poi l'addio inatteso per andare al Chelsea nella stessa estate in cui Conte ha lasciato la squadra nerazzurra nelle mani di Inzaghi. Andata e ritorno per il belga che era arrivato di nuovo all'Inter nel 2023 quando l'Inter ha perso la finale di Champions con il Manchester City. Poi - quando il club nerazzurro aveva deciso di riscattarlo definitivamente - lui ha staccato il telefono. Non ha risposto neanche a Lautaro, il compagno di mille avventure con la LuLa. Prima l'avventura con la Roma per lui e poi l'approdo al Napoli dopo un anno fa ha vinto lo Scudetto proprio contro l'Inter, per un punto.

Qualcuno non ha perdonato all'ex attaccante nerazzurro il tradimento e nella festa i toni sono degenerati. Così è apparso un manichino nero appeso a testa in giù su un semaforo del centro proprio con la maglia di Lukaku. Un gesto che non è stato apprezzato da Zazzaroni che ne ha scritto in un post su X e che non è piaciuto neanche a diversi tifosi dell'Inter che gli hanno risposto.

Il giornalista ha postato la foto e ha scritto: "Che testa deve avere uno per fare una cosa del genere? Qui non si tratta di essere tifosi, ma di non avere una vita. Ho visto gente prendere in giro gli altri per non piangere di una persona soltanto: sé stessi. Ma quale sfottò! Lo sfottò fa ridere, questo fa vomitare".