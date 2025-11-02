Capuano: “Verona-Inter, non esiste alcun rosso di Bisseck. Infatti manca…”

Anche Giovanni Capuano, intervenuto su X, ha commentato l'episodio della mancata espulsione di Bisseck in Verona-Inter

Redazione1908 2 novembre - 16:42

Anche Giovanni Capuano, intervenuto su X, ha commentato l'episodio della mancata espulsione di Bisseck in Verona-Inter. Una decisione ineccepibile, tranne per i soliti noti.

"Nei due episodi arbitrali di Verona-Inter decide bene Doveri. Non è da espulsione il fallo di Bisseck (manca il parametro della direzione verso la porta perché il tocco dell’attaccante la allarga verso l’esterno) e non è rigore la leggera trattenuta su Pio Esposito che accentua gli effetti del tocco lasciandosi cadere"

Cosa ha detto Luca Marelli — "Fallo di Bisseck? Non è da espulsione. Inutile analizzare il fermo immagine, va visto in dinamica dove sta andando il pallone. Uno dei parametri è la direzione generale dell'azione.

Il pallone va velocemente verso la parte destra, si vede benissimo che il pallone va sull'esterno. Scorre molto lontano dal centro del campo e va nella zona dove per altro c'è Sucic. Manca sicuramente un parametro per il rosso e forse ne manca anche un secondo, cioè la posizione dei difensori. Perché nella zona della direzione del pallone c'è Sucic. Al 92' non c'è rigore su Esposito, non c'è trattenuta, troppo poco per un rigore"