Thuram, Verona-Inter dal salotto: esultanza a distanza per il francese

Chivu non voleva rischiarlo e anche se il francese è tornato ad allenarsi in gruppo non lo ha convocato per la sfida al Bentegodi che ha visto da casa

Eva A. Provenzano Caporedattore 2 novembre 2025 (modifica il 2 novembre 2025 | 16:24)

«Non lo avrei fatto giocare neanche se fosse cascato il cielo». Chivu, alla fine della partita contro il Verona, ha spiegato in conferenza stampa perché non ha convocato Marcus Thuram, nonostante il francese sia tornato in settimana ad allenarsi in gruppo. Sarà a disposizione della gara di Champions perché, come ha aggiunto l'allenatore dell'Inter, c'era bisogno di tempo per recuperare e non deve esistere alcun rischio. Insomma sta cercando di usare cautela con l'attaccante che ha visto la partita dal salotto di casa.

Sui social ha postato i due gol segnati dall'Inter a Verona inquadrando il mega schermo del suo salotto e ha festeggiato la vittoria postando anche l'esultanza di gruppo pubblicata dall'Inter su Instagram che fotografa la sofferenza di una vittoria arrivata fortuitamente, con un autogol di un giocatore avversario, all'ultimo minuto di una gara che si era fatta in salita.

In attesa del suo rientro in campo il giocatore abbraccia a distanza i suoi compagni e chi è riuscito a sostituirlo in questo momento in cui è rimasto ai box per infortunio diverse partite, da quando si è fatto male nella gara di Champions contro lo Slavia Praga.