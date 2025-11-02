L'allenatore nerazzurro ha esultato sulla rete del due a uno arrivata con un autogol del Verona e che ha dato i tre punti alla squadra nerazzurra

Eva A. Provenzano Caporedattore 2 novembre 2025 (modifica il 2 novembre 2025 | 16:25)

Ogni tanto vale la pena soffrire e magari serve un pizzico di fortuna a cambiare il corso della storia. La partita del Bentegodi sembrava inesorabilmente destinata all'1-1 e tanti episodi avevano fatto preoccupare gli interisti. Specie il palo a fine primo tempo colpito dall'Hellas. Era venuto qualche brivido anche a Cristian Chivu,parole sue dopo la gara, e quando è arrivato il gol-autogol che ha chiuso la sfida è stato un sollievo.

Così ha esultato alla grande: prima ha preso in braccio Bastoni, poi è corso dal resto della squadra per esultare insieme ai suoi giocatori che nel frattempo si erano abbracciati tutti, in campo e dalla panchina. Avevano capito quanto valeva quella rete che è stata condivisa anche sui profili social della Lega Calcio.

Chivu ha raggiunto i suoi correndo, anzi scivolando e l'Inter ha condiviso sui social quell'esultanza e ha scritto in un post: "Gol all'ultimo minuto? Sensazioni ineguagliabili" con abbracci da raccogliere in scivolata.