Capuano: “Inter, passo indietro. Ma le vittorie sporche come questa…”

L'Inter soffre a Verona contro l'Hellas di Zanetti, ma a tempo scaduto riesce a piazzare la zampata che la porta a -1 dal Napoli capolista
L'Inter soffre a Verona contro l'Hellas di Zanetti, ma a tempo scaduto riesce a piazzare la zampata che la porta a -1 dal Napoli capolista. Questa l'analisi di Giovanni Capuano su X:

"L'Inter prende il massimo possibile da una partita difficilissima, soprattutto nel secondo tempo. Le statistiche non ingannino: il dominio di palla e territoriale è stato quasi sempre sterile contro un Verona organizzatissimo e pericoloso a ogni ripartenza".

"Passo indietro nella prestazione per Chivu, ma vincere le "partite sporche" è una delle vie per lottare fino in fondo per lo scudetto".

