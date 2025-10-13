La crescita di Pio Esposito continua a far parlare. Dopo l’ennesima prestazione convincente e il primo gol in Nazionale, l’attaccante dell’Inter è finito su tutte le prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali. Un riconoscimento che non è passato inosservato ai tifosi, né ai giornalisti.
Esposito, Capuano zittisce i critici: “Oggi agli haters è andata male visto che…”
Tra questi, Giovanni Capuano ha voluto sottolineare il momento d’oro del giovane nerazzurro con un messaggio chiaro su X.
“Oggi agli haters di Pio Esposito è andata male. È stato scelto per la prima pagina a Nord (Gazzetta e Tuttosport) e Centro Sud (CorSport). Amen”, ha scritto il giornalista, evidenziando come il talento classe 2005 sia ormai al centro dell’attenzione mediatica in tutta Italia.
Le sue parole suonano come una risposta a chi, negli ultimi mesi, aveva messo in dubbio la qualità e la maturità del giovane attaccante cresciuto nel vivaio nerazzurro, accusando i più di volerlo esaltare senza motivo. Le copertine dedicate a Esposito da Gazzetta dello Sport, Tuttosport e Corriere dello Sport rappresentano invece una consacrazione importante per il ragazzo.
