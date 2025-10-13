La crescita di Pio Esposito continua a far parlare. Dopo l’ennesima prestazione convincente e il primo gol in Nazionale, haters muti

La crescita di Pio Esposito continua a far parlare. Dopo l’ennesima prestazione convincente e il primo gol in Nazionale, l’attaccante dell’Inter è finito su tutte le prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali. Un riconoscimento che non è passato inosservato ai tifosi, né ai giornalisti.

Tra questi, Giovanni Capuano ha voluto sottolineare il momento d’oro del giovane nerazzurro con un messaggio chiaro su X.

“Oggi agli haters di Pio Esposito è andata male. È stato scelto per la prima pagina a Nord (Gazzetta e Tuttosport) e Centro Sud (CorSport). Amen”, ha scritto il giornalista, evidenziando come il talento classe 2005 sia ormai al centro dell’attenzione mediatica in tutta Italia.

Le sue parole suonano come una risposta a chi, negli ultimi mesi, aveva messo in dubbio la qualità e la maturità del giovane attaccante cresciuto nel vivaio nerazzurro, accusando i più di volerlo esaltare senza motivo. Le copertine dedicate a Esposito da Gazzetta dello Sport, Tuttosport e Corriere dello Sport rappresentano invece una consacrazione importante per il ragazzo.