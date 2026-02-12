FC Inter 1908
Ziliani incredulo: "Mancano pochi giorni a Inter-Juventus e giornali e siti parlano solo…"

Ziliani incredulo: “Mancano pochi giorni a Inter-Juventus e giornali e siti parlano solo…”

Focus sulla narrazione dei media in vista del big match
Paolo Ziliani si è concentrato in una delle sue ultime analisi sul big match in programma sabato, Inter-Juventus. Cresce l'attesa per il Derby d'Italia, che potrebbe regalare indicazioni utili alla comprensione dell'andamento del nostro campionato. L'Inter di Cristian Chivu è in un momento molto positivo e la Juventus di Spalletti ha ritrovato certezze nel gioco e ordine in campo. Quale delle due squadre avrà la meglio? Come spesso succede, il giornalista sportivo si è soffermato sulla rilevanza mediatica del match sottolineando una sfumatura abbastanza curiosa: CONTINUA A LEGGERE.

 

