Longhi durissimo: “Paragonare Bartesaghi a Dimarco non è giornalismo. E’ solo…”

La polemica sui social: Longhi risponde al giornalista di Sportitalia
Riccardo Trevisani non ha dubbi su Federico Dimarco: "A spanne a fine stagione può arrivare a 20 assist, una cosa che non si è mai vista nella storia. Mancano 14 partite". Eppure, nel panorama degli addetti ai lavori, c'è qualcuno che non è convinto delle qualità speciali di Federico. Un giornalista di Sportitalia, per esempio, ha lanciato una dichiarazione che profuma di provocazione. Ecco come lo ha liquidato un altro giornalista sportivo, Bruno Longhi: CONTINUA A LEGGERE.

