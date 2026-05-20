Fabio Caressa è pronto a condurre la seconda stagione di Money Road, che ripartirà il 21 maggio. Il giornalista e conduttore di Sky ha raccontato le novità: «Ci sono colpi di scena fin dall'inizio. I concorrenti partono con l'idea di fare gruppo, ma poi si trovano in mezzo a persone che non hanno mai visto, mangiano riso e fagioli, dormono in dodici su una tavola. E saltano gli schemi». A proposito dell'esclusione dell'Italia dai Mondiali, Caressa ha commentato con queste parole: CONTINUA A LEGGERE.