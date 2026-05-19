Tra i nomi dei giocatori del Napoli citati da Fabrizio Corona, nell'ultima puntata di Falsissimo, c'è anche quello di Alex Meret. Le insinuazioni dell'ex paparazzo hanno destato clamore per la loro gravità. Corona ha rivelato di essere stato contattato da un gruppo di calciatori del Napoli con il fine di far cacciare Antonio Conte. Ecco come ha risposto l'agenzia che cura gli interessi del portiere, tramite l'agente Federico Pastorello: CONTINUA A LEGGERE.