FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 social Caos Napoli, la risposta di Alex Meret alle accuse di Fabrizio Corona: “La verità…”

social

Caos Napoli, la risposta di Alex Meret alle accuse di Fabrizio Corona: “La verità…”

Alex Meret
La nota dell'agenzia che cura gli interessi del portiere
Redazione1908

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

Tra i nomi dei giocatori del Napoli citati da Fabrizio Corona, nell'ultima puntata di Falsissimo, c'è anche quello di Alex Meret. Le insinuazioni dell'ex paparazzo hanno destato clamore per la loro gravità. Corona ha rivelato di essere stato contattato da un gruppo di calciatori del Napoli con il fine di far cacciare Antonio Conte. Ecco come ha risposto l'agenzia che cura gli interessi del portiere, tramite l'agente Federico Pastorello: CONTINUA A LEGGERE.

Leggi anche
Zazzaroni: “No Conte o Allegri, parole a vanvera su Guardiola. Il favorito per...
Bomba di Corona sul Napoli: “I giocatori non vogliono più Conte, mi hanno chiesto di...

© RIPRODUZIONE RISERVATA