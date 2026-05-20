Si completano, lo dicono loro stessi. Due caratteri diversi, due giocatori diversi: formano una parte importantissima dell'Inter: sono un simbolo del pianeta nerazzurro

Eva A. Provenzano Caporedattore 20 maggio - 01:01

«Marcus e io ci siamo capiti piano piano. È un ragazzo solare, speciale. Io sono quello serio. Ci completiamo, anche nei caratteri». Così Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, ha parlato del suo rapporto con Thuram, la sua spalla, il suo compa-re, l'altra metà della Thu-La, il compagno di squadra che ha accolto quando se ne è andato da Appiano, e forse un po' pure dal suo cuore, un altro attaccante con cui aveva mostrato di avere feeling, Lukaku.

"Adesso ci sono io", gli fece capire subito, davanti a San Siro. Ma quando tentò di imitare l'esultanza che Lauti faceva con Lukaku, l'argentino lo fermò. È bastata qualche settimana e hanno trovato una loro esultanza, una loro intesa, un modo di capirsi che viene spontaneo solo tra chi è totalmente diverso e si incastra, come due pezzi di puzzle. Era una promessa quella di Thuram. Hanno chiuso nel cassetto il passato e hanno reso il presente meraviglioso.

Quell'energia che li rende unici insieme l'hanno mostrata in campo appena si sono ritrovati. Quando Lautaro era stato male era toccato a Marcuscaricarsi il peso dell'attacco sulle spalle e lo ha fatto soprattutto dopo la pausa per le Nazionali. Dopo il gol segnato con la maglia della Francia. I due si ritroveranno, magari proprio di fronte, ai Mondiali. "Vincerò io", ha detto Lauti. "Dai, tu hai già vinto, tocca a me...". Figuriamoci se il Toro gliela lasciava passare: "Vinco io, di nuovo".

Si vedrà. Intanto Marcus, che da domenica posta i momenti della festa Scudetto, ha scelto due foto da postare che raccontano la loro intesa anche fuori dal campo. Vicini vicini a parlottare, come due che ne sanno tante e tante ancora hanno da dirsene.

Due momenti fatti di sorrisi e intesa sul pullman della festa. Pure il serissimo Lautaro quando c'è Thuramdi mezzo si fida e si lascia andare. Questione di feeling.