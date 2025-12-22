Battibecco in diretta tv tra Fabio Caressa e Kosta Runjaic. L'allenatore dell'Udinese si è presentato a Sky Sport ma di fatto non ha risposto

Redazione1908 22 dicembre - 11:29

Battibecco in diretta tv tra Fabio Caressa e Kosta Runjaic. L'allenatore dell'Udinese si è presentato ai microfoni di Sky Sport ma di fatto non ha risposto ad alcuna domanda, pronunciando giusto qualche parola di fronte a ogni genere di domanda:

"Prova di maturità fallità? Sì. Non so perché non riusciamo a fare il salto, non voglio rispondere". E poi ancora: "Non so se è un problema di concentrazione, chiedete ai giocatori non a me". L'ultima domanda arriva dallo studio e la fa Luca Marchegiani che chiede del cambio di Zaniolo: "L'ho cambiato per una ragione, ma non voglio parlare di dettagli dopo la partita".

Dopo questa risposta, Caressa ha perso la pazienza: ""Se non aveva voglia di parlare poteva anche non venire, ma se vieni devi farlo. Secondo la mia lettura non ha gradito l'intervento della società subito dopo la sconfitta". Prima dell'allenatore, ai microfoni di Sky era intervenuto il grop technical director Gianluca Nani, che aveva parlato di "prestazione pessima senza alibi".