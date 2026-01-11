FC Inter 1908
Carini-Cannavaro, Bruno Longhi disintegra il tifoso juventino che cita a sproposito

Lo scambio avvenuto su X tra un tifoso juventino e il giornalista Bruno Longhi riaccende una polemica mai sopita
Lo scambio avvenuto su X tra un tifoso juventino e il giornalista Bruno Longhi riaccende una polemica mai sopita sul modo di fare calcio in Italia, tra passato e presente. Ma soprattutto su un'epoca molto discussa del calcio italiano: l'epoca buia del periodo culminato con lo scandalo di Calciopoli: CONTINUA A LEGGERE

