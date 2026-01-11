FC Inter 1908
La follia social sta rasentando il ridicolo. Ma d'altra parte due scudetti sono stati vinti da Milan e Napoli anche per il clima di odio
La follia social sta rasentando il ridicolo. Ma d'altra parte due scudetti punto a punto sono stati vinti da Milan e Napoli anche per il clima di odio creato ad arte contro l'Inter e scandalose decisioni arbitrali in serie contro i nerazzurri.

Per cui perché non riprovare? Oggi addirittura l'espulsione di Banda, la più netta della storia del calcio, è stata fatta passare per un favore all'Inter.

Durissimo Tancredi Palmeri: "Leggo fior di cronisti milanisti sostenere che il rosso a Banda per questo sia per favorire l’Inter mercoledì contro il Lecce. Voi siete impazziti, ve lo dico. Capisco che vincere quest’anno lo scudetto sia importante ma questo comportamento è patetico"

