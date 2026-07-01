Tra i nomi che circolano in maniera più insistente in questa fase di calciomercato c'è anche quello di Mattia Liberali. Alfredo Pedullà scriveva ieri a proposito del giocatore con un passato nelle giovanili del Milan: "Il Como ha presentato il progetto tecnico, apertura totale. Le altre inseguono (Sassuolo) oppure non si sono materializzate. Dieci giorni fa un sondaggio senza riscontri del Torino". In queste ore il giornalista di Sportitalia ha condiviso un aggiornamento importante: CONTINUA A LEGGERE.