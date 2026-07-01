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fcinter1908 social Pedullà: “Il Como in chiusura per questo giocatore, ma non vuole tarantelle alla Palestra”

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Pedullà: “Il Como in chiusura per questo giocatore, ma non vuole tarantelle alla Palestra”

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Le ultime su un'operazione di mercato che coinvolge il Como: il paletto principale del club
Redazione1908

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Tra i nomi che circolano in maniera più insistente in questa fase di calciomercato c'è anche quello di Mattia Liberali. Alfredo Pedullà scriveva ieri a proposito del giocatore con un passato nelle giovanili del Milan: "Il Como ha presentato il progetto tecnico, apertura totale. Le altre inseguono (Sassuolo) oppure non si sono materializzate. Dieci giorni fa un sondaggio senza riscontri del Torino". In queste ore il giornalista di Sportitalia ha condiviso un aggiornamento importante: CONTINUA A LEGGERE.

 

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