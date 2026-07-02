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fcinter1908 social Ravezzani: “Mitico Abisso, resterà quello dell’errore sull’Inter che ne condizionò…”

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Ravezzani: “Mitico Abisso, resterà quello dell’errore sull’Inter che ne condizionò…”

Abisso Roma Torino
Il commento del direttore di TL
Redazione1908

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Inizia a prendere forma anche dal punto di vista arbitrale la prossima stagione di Serie A e Serie B. Tra gli arbitri dismessi spicca Rosario Abisso (Palermo), poi Ivano Pezzuto (Lecce) e Marco Piccinini (Forlì), "dismessi per limite di permanenza nel ruolo". Fuori dalla lista anche Federico Dionisi e Luca Massimi, "dismessi per motivate valutazioni tecniche". Fabio Ravezzani si è soffermato sulla dismissione di Abisso e l'ha commentata in relazione all'Inter: CONTINUA A LEGGERE.

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