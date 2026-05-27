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fcinter1908 social Lo chef dei calciatori: “L’inizio di tutto? Dopo un Inter-Atletico la moglie di Lautaro ha…”
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Lo chef dei calciatori: “L’inizio di tutto? Dopo un Inter-Atletico la moglie di Lautaro ha…”
Tutto inizia grazie ad una carbonara orribile della moglie di Lautaro
Leonardo Cannavale, conosciuto sui social come Gordon Lenni chef, ha raccontato la svolta della sua attività come chef privato (che prima lavorava per famiglie importanti). Una svolta che lo ha portato ad occuparsi dell'alimentazione dei calciatori più famosi. Tutto ha inizio dopo un match di Champions League, Inter-Atletico Madrid, e lo spunto è un piatto di carbonara pubblicato su IG da Agustina, moglie di Lautaro Martinez: CONTINUA A LEGGERE.
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