L'Inter ha coronato la stagione con la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia. E diversi suoi giocatori hanno raccolto applausi e premi personali per la prestazione nell'arco di una stagione. L'MVP della Serie A 2025/26? Federico Dimarco, con 7 gol e 18 assist. Numeri incredibili che raccontano una stagione formidabile. Per Alessandro Alciato, giornalista sportivo, l'MVP della Serie A 2025/26 è un giocatore dell'Inter, ma non Dimarco: CONTINUA A LEGGERE.