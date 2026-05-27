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fcinter1908 social Pistocchi ricorda: “Criticavo Allegri quando vinceva, mi è costato. Ora colleghi pavidi che…”
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Pistocchi ricorda: “Criticavo Allegri quando vinceva, mi è costato. Ora colleghi pavidi che…”
La riflessione del giornalista sportivo
Antonio Cassano è da tempo che ha una posizione molto netta su Massimiliano Allegri, ormai ex tecnico del Milan: "Allegri è inadeguato a fare l’allenatore soprattutto adesso che il calcio è andato avanti. Lui è rimasto a dieci anni fa: prima con i campioni vinceva, oggi no". Maurizio Pistocchi, in linea con ciò che afferma Cassano, ricorda di aver criticato Allegri anche quando vinceva alla Juve. Ricorda anche di aver pagato professionalmente per la sua opinione: CONTINUA A LEGGERE.
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