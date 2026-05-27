Antonio Cassano è da tempo che ha una posizione molto netta su Massimiliano Allegri, ormai ex tecnico del Milan: "Allegri è inadeguato a fare l’allenatore soprattutto adesso che il calcio è andato avanti. Lui è rimasto a dieci anni fa: prima con i campioni vinceva, oggi no". Maurizio Pistocchi, in linea con ciò che afferma Cassano, ricorda di aver criticato Allegri anche quando vinceva alla Juve. Ricorda anche di aver pagato professionalmente per la sua opinione: CONTINUA A LEGGERE.