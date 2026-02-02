La vittoria dell'Inter in trasferta contro la Cremonese ha convinto tutti. Anche nello studio della Nuova Domenica Sportiva i commenti all'ennesima prestazione positiva della squadra di Cristian Chivu sono stati molto positivi. Ad eccezion fatta per una sfumatura, che è stata analizzata dagli ospiti presenti. Ciccio Graziani, a questo proposito, ha elaborato un messaggio per Cristian Chivu: CONTINUA A LEGGERE.