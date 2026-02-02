FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 social Ciccio Graziani ha un messaggio per Chivu: “Dammi retta, Cristian! C’è una cosa che devi fare”

social

Ciccio Graziani ha un messaggio per Chivu: “Dammi retta, Cristian! C’è una cosa che devi fare”

Ciccio Graziani ha un messaggio per Chivu: “Dammi retta, Cristian! C’è una cosa che devi fare” - immagine 1
Il consiglio dell'ex calciatore
Redazione1908

La vittoria dell'Inter in trasferta contro la Cremonese ha convinto tutti. Anche nello studio della Nuova Domenica Sportiva i commenti all'ennesima prestazione positiva della squadra di Cristian Chivu sono stati molto positivi. Ad eccezion fatta per una sfumatura, che è stata analizzata dagli ospiti presenti. Ciccio Graziani, a questo proposito, ha elaborato un messaggio per Cristian Chivu: CONTINUA A LEGGERE.

Leggi anche
Palmeri: “Oggi si è capito chiaramente perché Inzaghi ha lasciato l’Italia...
Zielinski: “Mi sto prendendo uno spazio importantissimo all’Inter? Contento....

© RIPRODUZIONE RISERVATA