Marcus Thuram è un giocatore calcisticamente brillante, che ha dimostrato di avere grandi qualità anche fuori dal campo. L'attaccante francese si trova attualmente negli Stati Uniti per il Mondiale. Nonostante l'impegno con la Nazionale, sui social ha regalato commenti che hanno fomentato e divertito i tifosi dell'Inter. Per esempio quando ha esternato la sua "gelosia" per la coppia Lautaro-Messi, nel nome della ThuLa. E poi quel like per Marco Palestra in vacanza in Sardegna, subito balzato agli occhi. Anche il Tikus freme per il primo obiettivo di mercato dell'Inter. L'attività social di Marcus non risparmia neanche gli ex compagni dell'Inter, ecco con chi ce l'aveva Thuram: CONTINUA A LEGGERE.