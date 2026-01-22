Dopo la sconfitta dell'Inter contro l'Arsenal si continua a parlare di ciò che nella squadra nerazzurro non ha funzionato, ma anche dei segnali positivi che ci sono stati. Dalla partita di martedì sera Cristian Chivu si è portato a casa indicazioni importanti, che potranno e dovranno tornare utili nel corso della stagione. Sul tema di ciò che ha funzionato si è voluto esprimere anche Ciccio Valenti, tifosissimo della Beneamata. Il conduttore radiofonico lo ha fatto con una proposta ben precisa: CONTINUA A LEGGERE.