Palmeri: “Il sogno top 8 Champions dell’Inter è appena svanito. Finito al 94′ di…”

Secondo Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia, l'Inter non ha più speranze di qualificarsi nella top 8 di Champions
Secondo Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia, l'Inter non ha più speranze di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale di Champions League. Lo ha scritto su X proprio in questi minuti, prima delle ultime sfide del mercoledì europeo: CONTINUA A LEGGERE

