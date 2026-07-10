L'Inter ha trovato il sostituto di Denzel Dumfries. Dopo la trattativa naufragata per Marco Palestra i dirigenti nerazzurri hanno chiuso per Anan Khalaili, giocatore dell'Union Saint Gilloise. L'operazione si è conclusa per 25 mln di euro più bonus. In queste ore si è parlato anche del fattore Cristian Chivu, che avrebbe ulteriormente convinto il giocatore a sposare il progetto Inter. Su questo tema si è espresso anche Ciccio Valenti: CONTINUA A LEGGERE.