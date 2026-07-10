FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 social Provedel saluta la Lazio: “Auguro il meglio alla squadra, il mio grazie più grande va a…”

social

Provedel saluta la Lazio: “Auguro il meglio alla squadra, il mio grazie più grande va a…”

Provedel saluta la Lazio: “Auguro il meglio alla squadra, il mio grazie più grande va a…” - immagine 1
Provedel, diventato ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter, ha voluto salutare l'ambiente Lazio con un bel messaggio sui social
Matteo Pifferi Redattore 

Ivan Provedel è diventato ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter nella giornata di mercoledì dopo aver superato le visite mediche di rito. L'ex portiere della Lazio, tramite un post su Instagram, ha voluto salutare l'ambiente biancoceleste con queste parole:

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Provedel saluta la Lazio: “Auguro il meglio alla squadra, il mio grazie più grande va a…”- immagine 2
Getty Images

Getty Images"É doveroso per me dire grazie. Ringrazio tutte le persone che in questi 4 anni, nelle varie gestioni, hanno lavorato per darmi la possibilità di rappresentare al meglio i colori biancocelesti.

Provedel saluta la Lazio: “Auguro il meglio alla squadra, il mio grazie più grande va a…”- immagine 3
Getty

Ho sempre dato il massimo per questi colori. Ora le strade si sono separate, e il mio grazie più grande é per chi mi ha fatto capire cosa vuol dire essere Laziali. Saluto con grande affetto e soprattutto auguro il meglio alla Lazio e a tutte le persone che la amano. Ivan"

Leggi anche
Khalaili, i dubbi di Ravezzani: “Pagato molto ma tanto sotto i 40 mln trovi solo…”
Monica Bertini: “Top 5 centrocampisti, per me è lui il fenomeno della Serie A. E giù le...

© RIPRODUZIONE RISERVATA