Ivan Provedel è diventato ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter nella giornata di mercoledì dopo aver superato le visite mediche di rito. L'ex portiere della Lazio, tramite un post su Instagram, ha voluto salutare l'ambiente biancoceleste con queste parole:
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fcinter1908 social Provedel saluta la Lazio: “Auguro il meglio alla squadra, il mio grazie più grande va a…”
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Provedel saluta la Lazio: “Auguro il meglio alla squadra, il mio grazie più grande va a…”
Provedel, diventato ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter, ha voluto salutare l'ambiente Lazio con un bel messaggio sui social
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Getty Images"É doveroso per me dire grazie. Ringrazio tutte le persone che in questi 4 anni, nelle varie gestioni, hanno lavorato per darmi la possibilità di rappresentare al meglio i colori biancocelesti.
Ho sempre dato il massimo per questi colori. Ora le strade si sono separate, e il mio grazie più grande é per chi mi ha fatto capire cosa vuol dire essere Laziali. Saluto con grande affetto e soprattutto auguro il meglio alla Lazio e a tutte le persone che la amano. Ivan"
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