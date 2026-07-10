L’arrivo di Anan Khalaili all’Inter continua a far discutere, soprattutto per le cifre dell’operazione e per il ruolo che il talento israeliano sarà chiamato a ricoprire nella nuova squadra di Cristian Chivu. Il club nerazzurro ha infatti scelto l’esterno dell’Union Saint-Gilloise per il dopo Dumfries, operazione chiusa a 25 milioni più bonus dopo giorni di trattativa serrata con il club belga. Sul tema è intervenuto anche Fabio Ravezzani: CONTINUA A LEGGERE