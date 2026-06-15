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fcinter1908 social Collovati invita Infantino a vergognarsi, Alciato replica all’ex Milan duramente: “Quello che…”

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Collovati invita Infantino a vergognarsi, Alciato replica all’ex Milan duramente: “Quello che…”

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La replica del giornalista all'ex calciatore
Redazione1908

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Fulvio Collovati ha commentato ai microfoni di Repubblica la battuta di Gianni Infantino relativa alla possibilità per l'Italia di qualificarsi nel caso in cui il Mondiale aprisse a 64 squadre. L'ex calciatore non ha gradito le dichiarazioni del presidente della Fifa: “Si vergogni, Infantino. Prima fa l’amico dei calciatori italiani, poi sferra questi colpi bassi. Gli scherzi che non fanno ridere non sono scherzi. Visto che ha la cittadinanza svizzera, la prossima volta scherzasse con gli svizzeri”. A Collovati ha replicato duramente Alessandro Alciato, giornalista di Prime: CONTINUA A LEGGERE.

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