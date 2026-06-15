Denzel Dumfries è sceso in campo ieri con la sua Olanda, che non è riuscita ad andare oltre al pareggio contro il Giappone. Di Denzel si sta parlando tanto in ottica calciomercato e i tifosi nerazzurri si sono ormai rassegnati a vederlo partire. Destinazione Real Madrid. Ma anche la compagna Jaimy Kenswiel sta lavorando ai suoi progetti e al suo futuro. Jaimy ha parlato in un'intervista a VROUW sottolineando di non voler assolutamente essere etichettata come “moglie di un calciatore”: CONTINUA A LEGGERE.