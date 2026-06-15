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fcinter1908 social Lady Dumfries dubbi su Madrid? “Anche io sono ambiziosa. Milano posto perfetto perché…”

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Lady Dumfries dubbi su Madrid? “Anche io sono ambiziosa. Milano posto perfetto perché…”

Lady Dumfries dubbi su Madrid? “Anche io sono ambiziosa. Milano posto perfetto perché…” - immagine 1
Le dichiarazioni della compagna di Dumfries
Redazione1908

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Denzel Dumfries è sceso in campo ieri con la sua Olanda, che non è riuscita ad andare oltre al pareggio contro il Giappone. Di Denzel si sta parlando tanto in ottica calciomercato e i tifosi nerazzurri si sono ormai rassegnati a vederlo partire. Destinazione Real Madrid. Ma anche la compagna Jaimy Kenswiel sta lavorando ai suoi progetti e al suo futuro. Jaimy ha parlato in un'intervista a VROUW sottolineando di non voler assolutamente essere etichettata come “moglie di un calciatore”: CONTINUA A LEGGERE.

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