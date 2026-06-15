Il Mondiale che si sta giocando negli Stati Uniti è un Mondiale molto amaro per l'Italia, che per l'ennesima volta non partecipa. Ma questa amarezza non toglie ai tifosi la voglia di seguire grandi partite di calcio. Per la prima volta in Italia, la maggior parte delle partite sarà trasmesse in streaming: Dazn ha acquistato i diritti per l’intero pacchetto di centoquattro incontri. Non sarà una totale esclusiva, però: la Rai infatti trasmetterà in chiaro la diretta di 35 incontri, tra i quali quello inaugurale, le semifinali e la finale. A proposito delle squadre di giornalisti che stanno raccontando questo evento, Maurizio Pistocchi ha espresso la sua preferenza: CONTINUA A LEGGERE.