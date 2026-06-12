A Controcalcio si sta parlando in questi giorni di calciomercato e di possibili obiettivi. Nei giorni passati l'attenzione si era concentrata su un dibattito che accende tutti i tifosi nerazzurri e che si potrebbe riassumere così: Palestra, il prezzo dell'Atalanta è giusto? Il giovane talento piace tantissimo all'Inter, che ha presentato la sua offerta al club bergamasco. L'Atalanta, però, non è una bottega economica e la risposta è una cifra che oscilla tra i 50 e i 60 milioni. Ma a proposito del desiderio della dirigenza dell'Inter di consegnare una rosa altamente competitiva a Cristian Chivu, ecco che si parla di un "colpo grosso": CONTINUA A LEGGERE.