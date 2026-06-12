FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 social A Controcalcio si sogna per l’Inter: “Sento aria di colpo grosso. Mi dicono di un Marotta che…”

social

A Controcalcio si sogna per l’Inter: “Sento aria di colpo grosso. Mi dicono di un Marotta che…”

A Controcalcio si sogna per l’Inter: “Sento aria di colpo grosso. Mi dicono di un Marotta che…” - immagine 1
In arrivo un colpo grosso sul mercato?
Redazione1908

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

A Controcalcio si sta parlando in questi giorni di calciomercato e di possibili obiettivi. Nei giorni passati l'attenzione si era concentrata su un dibattito che accende tutti i tifosi nerazzurri e che si potrebbe riassumere così: Palestra, il prezzo dell'Atalanta è giusto? Il giovane talento piace tantissimo all'Inter, che ha presentato la sua offerta al club bergamasco. L'Atalanta, però, non è una bottega economica e la risposta è una cifra che oscilla tra i 50 e i 60 milioni. Ma a proposito del desiderio della dirigenza dell'Inter di consegnare una rosa altamente competitiva a Cristian Chivu, ecco che si parla di un "colpo grosso": CONTINUA A LEGGERE.

Leggi anche
Juventus, il consiglio di Pistocchi a Carnevali: “Occhi aperti soprattutto per…”
Bargiggia sulla rivoluzione in casa Juve: “Per fare le cose fatte bene devono...

© RIPRODUZIONE RISERVATA