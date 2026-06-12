Maurizio Pistocchi e il consiglio a Giovanni Carnevali, diventato ufficialmente il nuovo Amministratore Delegato della Juventus

Matteo Pifferi Redattore 12 giugno - 15:22

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La notizia era nell'aria ma oggi è arrivata anche l'ufficialità di Giovanni Carnevali che è diventato il nuovo AD della Juventus. Maurizio Pistocchi, su Twitter, ha commentato così la vicenda:

"Nelle ultime tre stagioni, John Elkann ha cambiato 5 dirigenti apicali- Agnelli Arrivabene Cherubini Giuntoli e Comolli -e quattro allenatori - Allegri Motta Tudor Spalletti, e c’è chi dice rischino il posto anche l’attuale DT Modesto e il DS Ottolini. Per non parlare dei tanti giocatori, presi e bocciati nel giro di poco tempo.

Adesso è il turno di Giovanni Carnevali, un dirigente esperto, ma che nella sua ormai lunga carriera non ha mai dovuto confrontarsi con un club così importante e con tante aspettative. In bocca al lupo, Giovanni, e… occhi aperti, soprattutto per vedere quello che succede dietro le spalle e ricorda il vecchio detto “Il pesce puzza sempre dalla testa”