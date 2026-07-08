Il Corriere della Sera ha citato oggi un nuovo e diverso invito a comparire rispetto quello del 24 aprile per il designatore Gianluca Rocchi che, nei giorni scorsi, "ha accettato di farsi interrogare in gran segreto, col legale Antonio D’Avirro e il nuovo codifensore Antonio Bana" dal pubblico ministero Maurizio Ascione e dal procuratore aggiunto Paolo Ielo, al contrario di quanto fatto due mesi fa quando si è avvalso della facoltà di non rispondere. La partita in questione è "Torino-Inter del 26 aprile 2026" in cui Rocchi avrebbe designato "come direttore di gara Maurizio Mariani soltanto dopo il previo consenso della società nerazzurra, siccome arbitro da questa non gradito". Di questo presunto nuovo sviluppo dell'inchiesta ha parlato anche Maurizio Pistocchi: CONTINUA A LEGGERE.