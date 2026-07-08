Agus Gandolfo, moglie del Capitano dell'Inter Lautaro Martinez, è quanto di più lontano ci possa essere dal luogo comune che rappresenta la moglie di un calciatore. L'argentina a Milano ha costruito una famiglia, ma anche la sua impresa. E presto inaugurerà anche una nuova professione, per la quale si sta preparando duramente. Niente a che vedere con le influencer, insomma. La compagna del Toro si è confessata in queste ore ai microfoni della rivista Caras e ha parlato soprattutto del ruolo nella carriera di Lautaro: CONTINUA A LEGGERE.