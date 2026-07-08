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fcinter1908 social Lady Lautaro si confessa: “Mondiale? Che sofferenza! Voglio solo una cosa. Spesso non si vede…”

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Lady Lautaro si confessa: “Mondiale? Che sofferenza! Voglio solo una cosa. Spesso non si vede…”

Lady Lautaro si confessa: “Mondiale? Che sofferenza! Voglio solo una cosa. Spesso non si vede…” - immagine 1
Gioia e sofferenza: il mix di emozioni che agita e anima la famiglia del Capitano dell'Inter
Redazione1908

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Agus Gandolfo, moglie del Capitano dell'Inter Lautaro Martinez, è quanto di più lontano ci possa essere dal luogo comune che rappresenta la moglie di un calciatore. L'argentina a Milano ha costruito una famiglia, ma anche la sua impresa. E presto inaugurerà anche una nuova professione, per la quale si sta preparando duramente. Niente a che vedere con le influencer, insomma. La compagna del Toro si è confessata in queste ore ai microfoni della rivista Caras e ha parlato soprattutto del ruolo nella carriera di Lautaro: CONTINUA A LEGGERE.

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