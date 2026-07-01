FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 social La preghiera di Ravezzani: “Bastoni? Lo so, richiesta quasi impossibile ma evitate di…”

social

La preghiera di Ravezzani: “Bastoni? Lo so, richiesta quasi impossibile ma evitate di…”

La preghiera di Ravezzani: “Bastoni? Lo so, richiesta quasi impossibile ma evitate di…” - immagine 1
L'appello del direttore di TL sull'inchiesta che riguarda il difensore dell'Inter
Redazione1908

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

L'avvocato Salvatore Scuto, che difende Alessandro Bastoni nell'inchiesta in cui è indagato per prostituzione minorile condotta dalla procuratrice aggiunta Bruna Albertini e dalla pm Rosaria Stagnaro ha dichiarato all'AGI: "Il mio assistito esclude di avere avuto un rapporto con una ragazza che sapeva essere minorenne. L'invito a comparire per venerdì 3 luglio è 'al buio', non sappiamo nulla delle indagini. Valuteremo se rispondere o meno ai pm". Fabio Ravezzani, direttore di TL, ha commentato la vicenda con una breve riflessione su X: CONTINUA A LEGGERE.

Leggi anche
De Vrij al Panathinaikos, Pastorello: “Buona fortuna in questo nuovo capitolo”
Quattro addii all’Inter. Arrivano i saluti e i commenti di Federico Dimarco

© RIPRODUZIONE RISERVATA