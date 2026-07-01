L'avvocato Salvatore Scuto, che difende Alessandro Bastoni nell'inchiesta in cui è indagato per prostituzione minorile condotta dalla procuratrice aggiunta Bruna Albertini e dalla pm Rosaria Stagnaro ha dichiarato all'AGI: "Il mio assistito esclude di avere avuto un rapporto con una ragazza che sapeva essere minorenne. L'invito a comparire per venerdì 3 luglio è 'al buio', non sappiamo nulla delle indagini. Valuteremo se rispondere o meno ai pm". Fabio Ravezzani, direttore di TL, ha commentato la vicenda con una breve riflessione su X: CONTINUA A LEGGERE.