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fcinter1908 social De Vrij al Panathinaikos, Pastorello: “Buona fortuna in questo nuovo capitolo”
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De Vrij al Panathinaikos, Pastorello: “Buona fortuna in questo nuovo capitolo”
L'agente dell'ex difensore dell'Inter ha parlato così dopo la buona riuscita dell'operazione con il club greco
Dopo 8 stagioni con la maglia dell'Inter, Stefan de Vrij ha scelto di accettare la proposta del Panathinaikos. Il suo agente, Federico Pastorello, ha voluto augurargli buona fortuna con un messaggio postato su Instagram: "Nuovo capitolo in Grecia! Stefan de Vrij continuerà la sua carriera con Panathinaikos dopo otto anni memorabili all'Inter.
Durante il suo periodo con i Nerazzurri, il difensore olandese ha vinto tre titoli di Serie A, tre Coppe Italia e tre Supercoppe italiane, raggiungendo anche la finale della UEFA Champions League due volte.
Buona fortuna in questo emozionante nuovo capitolo, Stefan!".
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